Nuovo ‘caso Sterling’ in NBA? La proprietà dei Phoenix Suns respinge le accuse

Un pezzo in uscita su ESPN scuote il quadro dirigenziale dei Phoenix Suns. Secondo quanto si apprende, il reportage conterrebbe accuse di discriminazione a sfondo razziale e molestie all’interno dell’organizzazione. Al centro della vicenda il proprietario Robert Sarver, da tempo sotto i riflettori.

In attesa di maggiori dettagli documentati, ci limitiamo a registrare le reazioni a caldo.

Le dichiarazioni del proprietario, chiamato in causa nel reportage ancora inedito.

“Sono sconvolto […]. Non so nemmeno da dove partire per replicare ad alcune delle vaghe allusioni fatte perlopiù da voci rimaste anonime. […] Innanzitutto, respingo ogni accusa di razzismo i discriminazione di genere, nei miei confronti o verso l’organizzazione. […] Non sono in grado di dimostrare qualcosa che non è successo, ma è difficile cancellare o dimenticare accuse del genere, una volta che vengono formulate. […] Spero che le mie azioni in questo campo imprenditoriale e in servizio alla comunità possano dare risposte adeguate a dubbi e perplessità che potrebbero sorgere circa il mio impegno per uguaglianza ed equità.”