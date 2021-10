NBA, Carlisle commenta la vittoria contro Miami

Dopo due sconfitte nelle prime due partite di stagione in trasferta, gli Indiana Pacers affrontavano i Miami Heat al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. E, contro un avversario così ostico, hanno trovato la prima vittoria di regular season. Una vittoria sudata, arrivata dopo un tempo supplementare e con il punteggio finale di 102 a 91 per la squadra di casa. Rick Carlisle, head coach dei Pacers, ha commentato a fine partita la prestazione dei suoi ragazzi:

“È merito del grande sforzo dei nostri ragazzi. Era la terza partita in quattro sere, e giocavamo contro una squadra molto forte e pericolosa. L’energia è stata ottima nel primo tempo. Nel secondo la fatica ha iniziato a farsi sentire. Ma nella situazione difficile la forza collettiva è riuscita a tirare avanti il gruppo”

La panchina ha avuto un ottimo impatto nella partita dei Pacers. Dopo due prestazione assai deludenti contro Charlotte e Washington, dalla panchina sono arrivati 37 punti molto importanti. Il giovanissimo canadese Oshae Brissett ha segnato 18 punti, mentre Lamb ne ha messi a referto 12. Carlisle ha parlato della performance dell’ex Hornets:

“Lamb ci ha dato una grande mano nel corso della partita. Quando tu puoi giocare conducendo la partita nel primo tempo contro una grande squadra come Miami è molto importante. E le sue tre o quattro triple segnate nel primo tempo sono state fondamentali per farlo. È stato fondamentale per la vittoria”