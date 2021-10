NBA, Embiid chiede ai tifosi si sostenere Ben Simmons: “Rimane un nostro fratello”

La saga Ben Simmons vs Philadelphia 76ers si arricchisce di un altro episodio. Prima del debutto stagionale nelle mura amiche del Wells Fargo Center, la stella dei Sixers Joel Embiid ha condiviso coi media parole di conforto rispetto al giocatore ormai separato in casa:

Joel Embiid told me the meeting with Ben Simmons today “helped us as a team.”

He also told me “we are a way better team with Ben and hopefully it ends up that he sticks around… we all love him, I love plying with him.”

— Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) October 22, 2021