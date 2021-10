NBA, Chris Paul diventa il primo giocatore nella storia con 20.000 punti e 10.000 assist

Chris Paul ha fatto la storia venerdì sera durante la partita con i Los Angeles Lakers. Il play, grazie ad un tiro libero realizzato nel secondo quarto della vittoria contro i gialloviola allo Staples Center, è diventato il primo giocatore della storia NBA con 20.000 punti segnati e 10.000 assist distribuiti in carriera.

Il 36enne è alla sua 17a stagione in NBA e viaggia con una media di 18.3 punti, 9.4 assist e 4.5 rimbalzi a partita in 1.091 apparizioni. Paul è il giocatore attualmente ancora in attività con più assist distribuiti nella storia NBA e dovrebbe essere in grado di superare sia Mark Jackson che Steve Nash per raggiungere il terzo posto in solitaria nella classifica all-time di questa specialità. Jason Kidd è al secondo posto con 12.091 e John Stockton è irraggiungibile, in testa, con 15.806 assistenze.

Chris Paul knocks down the free throw to reach 20,000 career points! He becomes the only player in @NBAHistory with 20,000 points and 10,000 assists. pic.twitter.com/E2ryTafiz9 — NBA (@NBA) October 23, 2021

