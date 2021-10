Nella vittoria degli Hornets su Indiana c’è la firma indelebile di LaMelo Ball: 31 punti accompagnati da nove rimbalzi e sette assist fondamentali per trovare la prima gioia della stagione, arrivata dopo una partita sofferta fino agli ultimi istanti di gioco.

LaMelo Ball si è caricato la squadra sulle spalle per cercare la rimonta, arrivata nel terzo quarto, per poi condurre gli Hornets alla vittoria. Vincere di fronte ai propri tifosi è stata come una sorta di investitura, con LaMelo che si sente pronto a essere uno dei leader della squadra:

“Giocare in casa ti dà una spinta in più, i tifosi tirano fuori il meglio di te: è una sensazione bellissima. Abbiamo vinto una partita difficile contro una grande squadra, non abbiamo mai mollato. Leadership? È tutta la vita che mi sento un leader, dall’high school fino ad oggi per me non è una situazione nuova. Voglio vincere il titolo di MVP, mi piace vincere e farò di tutto per raggiungere questo traguardo”

"I feel like all my life I have been a leader."@MELOD1P on his big night and the @hornets big comeback win on opening night.#AllFly pic.twitter.com/HkZNSfpLjz — Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) October 21, 2021

Ha le idee chiare LaMelo Ball che, al secondo anno in NBA, ha già preso in mano le redini della squadra: insieme a Gordon Hayward – autore di 27 punti – il fratello di Lonzo spera di rendere Charlotte la Cenerentola di questa stagione.

Il prossimo passo è quello di ingranare la seconda vittoria nella partita contro i Cavs, in programma nella notte tra venerdì e sabato: LaMelo è pronto a lasciare tutti, ancora una volta, a bocca aperta.

