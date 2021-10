NBA, Chris Duarte quanti record al debutto con gli Indiana Pacers!

Per la seconda volta nelle ultime tre stagioni gli Indiana Pacers hanno perso al debutto stagionale. La sconfitta contro gli Charlotte Hornets ha in parte rovinato il ritorno di Rick Carlisle, ma l’allenatore ex Mavs può consolarsi con le conferme ricevute da alcuni giocatori già messisi in luce in preparazione: su tutti Chris Duarte.

13ª scelta al Draft 2021 in uscita da Oregon, Duarte ha riscritto almeno un paio di statistiche nella storia della franchigia: primo rookie titolare al debutto da vent’anni a questa parte (bisogna tornare a Jamaal Tinsley, 2001). C’è di più: con i 27 punti a referto, Duarte si è appropriato del record di punti segnati all’esordio in maglia Pacers, superando di gran lunga i 17 segnati da Chuck Person ormai 35 anni fa, il 31 ottobre 1986.

