Mercato NBA, James Harden sul suo futuro: “Estensione con Brooklyn? Non preoccupatevi”

James Harden non ha esteso con i Brooklyn Nets. È questa la notizia degli ultimi giorni. Secondo quanto riportano i media americani, però, l’intenzione del Barba dovrebbe essere sempre quella di rimanere all’interno del roster allenato da coach Steve Nash. Harden ha commentato in questa maniera il mancato rinnovo:

“Onestamente, mi concentro solo sull’essere in salute, rimettere in forma il mio corpo e prepararmi per una grande stagione. Il contratto ed i soldi, arriveranno. Non ho intenzione di lasciare questa organizzazione, specialmente per la situazione che c’è qui. Mi sto solo concentrando sull’annata sportiva e sulla vittoria del titolo. Il contratto e tutto il resto verrà da solo.”

Harden avrebbe potuto estendere per un totale di 161.1 milioni di dollari complessivi in 3 anni, ma in estate – dovesse attivare la sua opzione giocatore da 47.4 milioni – ecco che potrà rinnovare per 4 anni e 223 milioni di motivi. Nel suo ultimo anno di una ipotetica estensione di questo tipo, il Barba arriverebbe a guadagnare 61.8 milioni e diventerebbe il primo giocatore nella storia a portarsi a casa più di 60 milioni in una singola stagione.

Harden, attualmente, sembra davvero essere concentrato sul campo:

“L’anno passato è stato un turbine di emozioni per me, sia in termini di salute che di gioco. Quest’anno sento di dover tornare a dimostrare che faccio parte dell’élite NBA. Questo è tutto ciò che mi interessa ora e su cui mi concentro. Adoro questo posto, amo la franchigia. È tutto meraviglioso. mi sento a casa. Non c’è niente di cui preoccuparsi. Voglio solo concentrarmi su questa stagione e basta.”

