NBA, Harrison Barnes infiamma il debutto stagionale dei Kings

Harrison Barnes ha messo in campo tutta la sua esperienza e le sue abilità per guidare i Sacramento Kings alla vittoria. Un leader dentro e fuori dal campo, come sottolineato dalle sue statistiche, 36 punti e nove rimbalzi con un 10-19 dal campo e 8-11 da tre, e dalle parole del suo coach.

Barnes ha iniziato la sua decima stagione nella lega nel migliore dei modi, prendendosi sulle spalle la squadra dopo la richiesta del suo allenatore di essere più cattivo e aggressivo sul parquet. Proprio Luke Walton, head coach dei Kings, ha commentato in questo modo la serata dell’ala.

“Sono molto felice. Una delle cose su cui ho lavorato quest’estate è dare consapevolezza ad Harrison. Gli ho chiesto di essere più aggressivo, che non significa necessariamente giocare solo di isolamento e prendersi tanti tiri. L’ho sfidato a segnare almeno otto triple a sera.”

Barnes ha sempre dimostrato di essere un buon giocatore e un ottimo atleta, sin dai tempi degli Warriors, quando si era fatto notare per la sua grande etica lavorativa.

“Harrison è un grande tiratore, non ci sono motivi per cui non dovrebbe prendersi quei tiri. Abbiamo bisogno dei suoi punti, è così che vogliamo vederlo giocare, tutte le partita. Alcune notti funzionerà tutto e altre no, ma se inizia a giocare con questa convinzione partiamo sicuramente avvantaggiati.”

Harrison Barnes si è preso i complimenti da tutti i suoi compagni di squadra, compresi Richaun Holmes e De’Aaron Fox, convinti che con questa versione del loro compagno in campo, i Kings abbiano tutte le carte in regola per giocarsela con chiunque. Durante l’ultima stagione Sacramento non è riuscita a guadagnarsi un biglietto per il torneo Play-in, obiettivo per questa stagione da raggiungere a tutti i costi.

