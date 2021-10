Nella spettacolare partita del Madison Square Garden brilla la stella di Jaylen Brown, autore di 46 punti che, però, non hanno evitato ai Boston Celtics la sconfitta contro i New York Knicks. Per Brown è stata una buona occasione per testare le sue capacità fisiche, ancora condizionate dal COVID che ha avuto lo scorso ottobre.

Nuovo career-high per Jaylen Brown che, però, avrebbe preferito vincere la prima partita ufficiale della stagione. Durante l’intervista nel post partita, il numero 7 dei Celtics spiega come si senta ancora fuori forma a causa della scorsa positività al coronavirus:

Jaylen Brown was in quarantine away from his team biting at the chance to come back and he returned with a career high in points tonight vs New York 🔥🙌☘️

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) October 21, 2021