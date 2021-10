I Chicago Bulls iniziano la nuova stagione NBA con una vittoria, battendo nella notte i Detroit Pistons: protagonista assoluto della serata Zach LaVine, che realizza ben 34 punti. Una vittoria che fa ben sperare LaVine per il futuro, visto che è convinto che i Bulls saranno una delle squadre protagoniste di questa stagione.

RT if your team is 1-0. pic.twitter.com/mXfK77CsHL — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 21, 2021

Una buona prova di squadra quella messa in campo dai Bulls che, dopo un primo quarto sottotono, riescono a prendere in mano le redini della partita. Zach LaVine, che segna 15 punti solo nel terzo quarto, vede un radicale cambiamento nella mentalità dei Bulls, una grande differenza con la squadra dello scorso anno, come spiega nell’intervista del post partita:

“Questo è il nostro anno, non sarà come la passata stagione perché saremo i protagonisti: è una squadra completamente nuova con una nuova mentalità, siamo contenti di aver fatto questo cambiamento. Una vittoria è una vittoria: non vediamo l’ora di giocare la prossima partita”

DeMar was "not surprised" at how good Zach was tonight. Watch the full postgame presser from Zach and DeMar after tonight's W to open the season: pic.twitter.com/ob7icLFLqA — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 21, 2021

Ed è proprio con i nuovi arrivati DeMar DeRozan, Lonzo Ball e Caruso che Zach LaVine si trova alla perfezione. Un’alchimia che regalerà a Chicago tante soddisfazioni, come ribadisce davanti ai giornalisti:

“Sono fiducioso. Mi sono impegnato tanto questa sera, ma avere accanto a me DeMar, Vooch e tutti gli altri mi fa stare più tranquillo. Ora abbiamo un sacco di ottimi giocatori in squadra, pronti a farsi avanti a vicenda: sono davvero entusiasta ed eccitato,una vittoria è solo una vittoria e dobbiamo ripartire da qui”

Una bella iniezioni di fiducia per i Bulls di Zach LaVine che, nella notte tra venerdì e sabato, cercheranno la prima vittoria casalinga contro i Pelicans.

