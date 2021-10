NBA, Mike Malone commenta l’esordio dei Nuggets: “Approccio da squadra consapevole”

Al termine della prestigiosa sfida che ha visto i suoi Denver Nuggets avere la meglio sui Phoenix Suns, coach Mike Malone, intervenuto ai microfoni del canale tematico della franchigia, ha sottolineato l’importante tenore di attenzione e maturità mantenuto nell’arco dell’incontro dai suoi giocatori:

“Questa sera la squadra ha dimostrato di essere preparata e capace di arrivare lontano. Phoenix è un’ottima avversaria, con la quale competeremo per i primi posti della Western Conference nel corso della stagione, e non nego di essere orgoglioso dei miei ragazzi, specie dal punto di vista della tenuta mentale. Nonostante fossimo sotto di 16 punti all’intervallo, abbiamo costruito la rimonta giocando in modo ordinato nella loro metà campo e concedendo solo 40 punti in ventiquattro minuti nella nostra. Possiamo parlare senza dubbio di un approccio da squadra consapevole, capace di leggere ed impadronirsi dei ritmi della partita.”

Continua Malone, facendo riferimento alla prestazione di Nikola Jokic, autore di una prova da 27 punti, 13 rimbalzi e 2 assist:

“Parlando di maturazione e consapevolezza, Jokic è uno degli esempi più limpidi del concetto di crescita. Ha dovuto migliorare alcuni atteggiamenti, specie in relazione al comportamento con gli arbitri, ma adesso è un autentico trascinatore. Disporre dell’MVP in carica dà certamente un vantaggio, ma non tutti i giocatori di quel livello possiedono il dono di migliorare i propri compagni come Nikola. Abbiamo iniziato la stagione con il piede giusto, vincendo uno scontro diretto, ma non è il caso di esaltarci. Ci aspetta immediatamente un altro impegno ostico contro gli Spurs”.