Mercato NBA, i Pelicans estendono il contratto a Valanciunas: i dettagli

Andrew Lopez di ESPN ha confermato che i New Orleans Pelicans e Jonas Valanciunas hanno raggiunto un accordo per un’estensione contrattuale. Il giocatore ha rinnovato per altri 2 anni per 30.1 milioni di dollari complessivi. Il lungo era sotto contratto fino alla fine di stagione per un totale di 14 milioni di dollari. Quindi, con questa mossa, l’ex Toronto guadagnerà 44.1 milioni di dollari nelle prossime 3 stagioni.

Valanciunas è arrivato in Louisiana quest’estate attraverso una trade che ha coinvolto 3 squadre (Hornets, Pelicans e Grizzlies) e altrettanti giocatori come Devonte ‘Graham, Steven Adams ed Eric Bledsoe. Il centro viene da una ottima stagione in maglia Memphis con una media di 17.1 punti (59.2% dal campo e il 36.8% da dietro l’arco), 12.5 rimbalzi, 1.8 assist e 0.9 stoppate in 62 partite.

New Orleans Pelicans center Jonas Valanciunas has agreed on a two-year extension worth $30.1 million, his agents Aaron Mintz, Mitch Nathan and Drew Morrison of @CAA_Basketball tell ESPN.

Valanciunas is now committed to the Pelicans for $44.1M over the next three seasons.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) October 20, 2021