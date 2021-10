NBA, Lance Stephenson finisce in G League

Secondo quanto riporta Hoopsrumors, Lance Stephenson (31) sarebbe pronto a ripartire dalla G League e sarà presente al prossimo Draft che si svolgerà il 23 ottobre. Di recente, il giocatore era stato provinato dai Dallas Mavericks i quali avevano deciso poi di non firmare il classe 1990, nonostante le impressioni positive.

Lance non gioca in NBA dalla stagione 2018-19 quando con la maglia dei Los Angeles Lakers chiuse con una media di 7.2 punti, 3.2 rimbalzi e 2.1 assist in 16.5 minuti a partita. La sua ultima esperienza professionale è stata in Cina con i Liaoning Flying Leopards nel 2019-20. In Asia, la guardia ha viaggiato con una media di 26.7 punti e 7.4 rimbalzi ad allacciata di scarpa.

Ora è arrivato il momento di tentare di riconquistarsi un posto nella lega che conta.

Former G League Ignite forward Princepal Singh has also entered the G League Draft. The 20-year-old most recently played Summer League with the Kings in Vegas. https://t.co/I9dPVhIY51 — JD Shaw (@JShawNBA) October 20, 2021

Leggi Anche

Mercato NBA, i Pelicans estendono il contratto a Valanciunas: i dettagli

NBA, LeBron James commenta la brutta prestazione di Westbrook

NBA, infortunio al tallone per Jrue Holiday: la situazione