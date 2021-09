I Dallas Mavericks sono alla ricerca di un veterano da aggiungere al proprio roster: tanti i nomi da tenere d’occhio, come Isaiah Thomas, Monta Ellis e Lance Stephenson, che si sono allenati con i texani nella giornata di ieri. Tra i tre, come riporta Shams Charania di The Athletic, Thomas è sembrato quello più in forma, visto che sta lavorando da tanto a un possibile ritorno in NBA.

Free agent guards Isaiah Thomas, Lance Stephenson and Monta Ellis worked out for the Dallas Mavericks today, sources tell me and @JonKrawczynski. Thomas appeared to be in great shape, sources say, as he works to make an NBA return. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2021

Oltre a essere il più in forma dei tre, Isaiah Thomas è anche quello lontano dal parquet da meno tempo: nella scorsa stagione, infatti, ha giocato tre partite con i New Orleans Pelicans. Dopo il boom con i Boston Celtics, la carriera di Thomas ha preso una brutta direzione dove, tra infortuni e uno scarso interesse delle franchigie per lui, ha giocato solo 87 partite in quattro stagioni.

I Dallas Mavericks stanno valutando anche Lance Stephenson, che non gioca in NBA dalla stagione 2018-2019 quando ha giocato 68 partite con i Lakers, registrando una media di 7.2 punti, 3.2 rimbalzi e 2.1 assist. Come scrisse tempo fa Chris Haynes di Yahoo Sports, altre squadre stavano valutando l’ingaggio di Stephenson, tra cui Bucks, Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets.

Free agent guard Lance Stephenson will hold a private workout this morning in Las Vegas in front of NBA personnel with reps from Milwaukee, Denver, Philadelphia and Brooklyn among those expected to attend, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) August 13, 2021

Il terzo nome che i Mavs stanno valutando è quello di Monta Ellis, out dal campo dalla stagione 2016-2017 quando vestiva la maglia degli Indiana Pacers, dove ha segnato 8.5 punti a partita in 74 presenze. A detta del 35enne sono anni che prova a tornare in NBA, desideroso di dare il suo contributo a qualsiasi squadra.

I Dallas Mavericks vogliono aggiungere altri elementi al proprio roster da affiancare a Luka Doncic.

Leggi anche:

NBA, ammorbidito il protocollo anti-Covid per i giocatori vaccinati

Mercato NBA, Paul Millsap è un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets

NBA, le ragioni del ritorno di Rajon Rondo ai Lakers