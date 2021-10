NBA, infortunio al tallone per Jrue Holiday: la situazione

C’è un piccolo allarme in casa Milwaukee Bucks. Infatti, durante il match d’apertura della stagione NBA 2021/2022 contro i Brooklyn Nets, Jrue Holiday ha dovuto abbandonare il campo durante il secondo quarto per infortunio. Il giocatore non ha più fatto rientro sul parquet, allarmando in prima istanza i tifosi Bucks. La guardia sembra aver riportato un problema al tallone, ma Mike Budenholzer ha cercato di tranquillizzare tutti nel post-partita, aggiungendo che Holiday si è prontamente sottoposto alle prime cure del caso:

“Tutto è intatto, quindi siamo fiduciosi. Vedremo come si sentirà domani mattina, ma rispetto alle informazioni che abbiamo ricevuto finora, sembra sia tutto ok”

Dopo la vittoria sui newyorchesi, la compagine del Wisconsin avrà un giorno per preparare la partita di Miami in programma giovedì sera. Holiday, incoronato campione NBA e poi campione olimpico quest’estate, aveva iniziato alla grande la partita con 12 punti a referto (5/7 dal campo) in 18 minuti.

