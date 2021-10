NBA 75, svelata la seconda lista di 25 nomi dei migliori giocatori di sempre

In occasione dei 75 anni della NBA, la lega svelerà quelli che sono i 75 migliori giocatori della storia del gioco, scelti attraverso una votazione effettuata da un gruppo di esperti composto da media, giocatori attuali ed ex, allenatori, GM e dirigenti di squadra. La seconda parte della lista, altri 25 giocatori, è stata ufficializzata pochi minuti fa.

Da ricordare, inoltre, come non esista una graduatoria specifica, ma i nomi siano aggiunti in ordine sparso.

75 migliori giocatori NBA: i secondi 25

Magic Johnson

James Worthy

Wilt Chamberlain

Jerry West

Larry Bird

Michael Jordan

Scottie Pippen

Clyde Drexler

Isiah Thomas

Karl Malone

Chris Paul

Allen Iverson

Patrick Ewing

Tim Duncan

Kevin Garnett

Robert Parish

John Havlicek

Sam Jones

Bill Walton

Bill Sharman

Walt Frazier

Paul Arizin

Rick Barry

Wes Unseld

Nate Thurmond

75 migliori giocatori NBA: i primi 25

Hal Green

Dirk Nowitzki

Bob Petit

Oscar Robertson

Bill Russell

Giannis Antetokounmpo

Kevin Durant

Elvin Hayes

Jerry Lucas

Willis Reed

Nate Archibald

Bob Cousy

Dave Cowens

James Harden

Hakeem Olajuwon

Kevin McHale

Kareem Abdul-Jabbar

George Mikan

John Stockton

Steve Nash

Charles Barkley

Julius Erving

George Gervin

Moses Malone

David Robinson

Leggi Anche

NBA, Lance Stephenson finisce in G League

Mercato NBA, i Pelicans estendono il contratto a Valanciunas: i dettagli

NBA, Shaq: “Se LeBron James diventa il miglior marcatore, sarà il GOAT”