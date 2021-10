NBA, Evan Fournier lancia New York: “Non vedo l’ora di iniziare”

Evan Fournier debutterà il 21 ottobre con la maglia dei New York Knicks, contento della decisione che ha preso la scorsa estate. I Knicks, sotto la guida di Tom Thibodeau, vogliono mettersi ancora in evidenza nella Eastern Conference, magari alzando l’asticella dopo gli arrivi estivi di Kemba Walker e – appunto – del francese. Queste le parole a riguardo di Fournier:

“Questa è la mia prima stagione con questa squadra, ma a dir la verità non sono per niente preoccupato. La preseason è la preseason. Si possono fare errori, ci si deve abituare ai compagni di squadra e ai nuovi schemi. Quando inizierà la stagione comincerò a prendere ritmo. Devo essere solamente me stesso.”