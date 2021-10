Programmazione NBA su Sky: le partite dal 19 al 22 ottobre

Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre il via alla Regular Season, cui faranno seguito i Playoffs, dal 16 aprile 2022, anche con le Conference Finals, e le Finals per l’anello, in programma a inizio giugno.

Tutto questo senza dimenticare i tradizionali appuntamenti con il Christmas Day, il 25 dicembre, e il Martin Luther King Day, previsto per il 17 gennaio 2022, oltre al ritorno dell’attesa partita delle stelle, l’All Star Game, che si terrà il 20 febbraio del prossimo anno a Cleveland.

Sui parquet americani anche un italiano, Danilo Gallinari, con la maglia degli Hawks di Atlanta, che avremo la possibilità di vedere sul parquet nella notte tra il 21 e il 22 ottobre.

Si parte, dunque, nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre con due partite live su Sky Sport NBA e Sky Sport Uno. Alle ore 1.30, i detentori del titolo dei Bucks esordiranno affrontando i Brooklyn Nets; si gioca a Milwaukee, con cerimonia di consegna dell’anello ai campioni 2020/2021. Alle ore 4, invece, in campo Los Angeles Lakers e Golden State Warriors.

Su Sky e in streaming su NOW fino a 12 incontri live a settimana (in italiano o in lingua originale), per un totale di oltre 300 sfide e più di 45 partite in prime time con commento in italiano, in particolare il sabato e la domenica in occasione dell’NBA Sundays.

Programmazione NBA su Sky Sport: partite 19-22 ottobre

Notte martedì 19-mercoledì 20 ottobre

Ore 1.30, Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets, Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Differita mercoledì ore 9, ore 14 e ore 20.45 Sky Sport NBA.

Ore 4, Los Angeles Lakers-Golden State Warriors, Sky Sport NBA e Sky Sport Uno con commento live originale. Differita mercoledì ore 11, ore 17 e ore 23 Sky Sport NBA; commento Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Notte mercoledì 20-giovedì 21 ottobre

Ore 1, Charlotte Hornets-Indiana Pacers su Sky Sport NBA con commento live originale

Ore 4, Portland Trail Blazers-Sacramento Kings su Sky Sport NBA con commento live originale

Notte giovedì 21-venerdì 22 ottobre

Ore 1.30, Atlanta Hawks-Dallas Mavericks su Sky Sport Uno con commento live originale

Ore 2, Miami Heat-Milwaukee Bucks su Sky Sport NBA con commento live originale. Differita venerdì ore 11, ore 14, ore 17.30 e ore 21.15 Sky Sport NBA; commento Dario Vismara e Mauro Bevacqua.

