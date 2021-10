NBA, LiAngelo Ball ci riprova in G-League

L’ingresso in NBA per LiAngelo Ball è ancora da attendere.

Dopo una summer league disputata con la maglia dei Charlotte Hornets, il giocatore ha aspettato di ricevere un’offerta di contratto che, fino a poco tempo fa, non si è mai presentata.

Secondo quanto affermato da Shams Charania di The Athletic, Infatti, è arrivata una nuova offerta contrattuale che vedrebbe il giocatore coinvolto nella G-League.

After playing for the Hornets in Summer League, LiAngelo Ball is signing a contract in the NBA G League, sources tell @TheAthletic @Stadium. Ball will enter the Oct. 23 Draft, where he could be candidate for Charlotte’s Greensboro affiliate.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 11, 2021