NBA, coach Borrego: “Il successo degli Hornets dipenderà da LaMelo”

Dopo un’ottima prima stagione terminata col premio Rookie dell’anno, a LaMelo Ball sarà chiesto di ricoprire un ruolo ancor più da leader negli equilibri degli Charlotte Hornets. Questo è il volere di coach Borrego, che vede nel giovane play il timoniere ideale per la sua squadra.

Lo stesso allenatore ha speso parole di grande stima su LaMelo, conscio del fatto che i successi dell’ex terza scelta al Draft 2020 andranno di pari passo coi successi dell’intero team:

“Voglio che prenda le redini della squadra. LaMelo è un quaterback, un vero comandante quando è in campo. Se lui riuscirà a fare il passo successivo nel suo gioco allora farà anche la squadra, non solo offensivamente ma anche in difesa.

Molto del suo successo lo scorso anno è nato da giocate istintive. Ora il passo successivo dev’essere imparare a capire come gestire i compagni, come controllare il proprio gioco adattandosi alla lega. Le nostre conversazioni delle ultime settimane sono state proprio sui compagni, sui punti forti della squadra e su cosa dobbiamo migliorare”