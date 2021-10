Mercato NBA, LiAngelo Ball firma con gli Charlotte Hornets

Nella giornata di ieri, gli Charlotte Hornets hanno deciso di ingaggiare LiAngelo Ball, offrendo al giocatore un contratto non-garantito per la prossima stagione. Il giocatore ha accettato, e verrà aggregato alla franchigia di G League dei Greensboro Swarm, in attesa di una chiamata dalla NBA. Era inizialmente prevista la partecipazione di LiAngelo Ball al Draft di G League, ma la firma ha permesso a Charlotte di acquisire i diritti sul giocatore. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

Sources: The Charlotte Hornets have signed LiAngelo Ball to a non-guaranteed contract and Ball will play for the team's G League Greensboro Swarm. Ball was slated to enter the G League Draft but signing allows Charlotte to acquire his rights. https://t.co/YpkouKLWAs — Shams Charania (@ShamsCharania) October 14, 2021

LiAngelo Ball, fratello di Lonzo e LaMelo, aveva giocato la Summer League proprio con gli Charlotte Hornets, squadra in cui milita anche LaMelo. LiAngelo aveva ben impressionato, chiudendo con 17.4 minuti di utilizzo in 5 partite. In media, aveva segnato 9.6 punti a sera, conditi da 2.0 rimbalzi e 1.6 palle rubate a gara. Nel comunicato degli Charlotte Hornets non c’è alcuna indicazione sul futuro del giocatore, che non si sa se verrà rilasciato per firmare un contratto definitivo con i Greensboro Swarm.

Negli ultimi giorni prima dell’inizio della stagione regolare, queste mosse di mercato sono all’ordine del giorno. Le franchigie devono riempire gli ultimi spot liberi nel roster, cercando giocatori da inviare in G League e, nel caso, richiamare in NBA. Le squadre devono riempire 15 posti nel roster attivo, più due spot per i contratti two-way. Tutto questo entro lunedì, data di inizio della stagione regolare.

Leggi anche:

NBA, Kevin Durant: “Voglio assolutamente che Kyrie resti”

Preseason NBA, altro tonfo Lakers nonostante LeBron, vincono Nets, Hawks e Nuggets

NBA, infortunio Zion Williamson: si allungano i tempi di recupero