NBA, c’è la svolta: Ben Simmons rimarrà ai Sixers?

Ci potrebbe essere una clamorosa svolta nel caso Ben Simmons. L’australiano, protagonista dell’offseason NBA per la volontà di lasciare Philadelphia, potrebbe infine rimanere ai Sixers anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Woj, insider per ESPN, il front office di Phila e l’head coach Doc Rivers hanno incontrato lo staff del giocatore, guidato da Rich Paul, suo agente e CEO di Klutch Sports.

Il tre volte All-Star potrebbe tornare presto a parlare direttamente con la dirigenza Sixers, come non fa ormai da mesi. Dopo l’incontro a Los Angeles di fine agosto, Simmons aveva chiuso i canali di comunicazione con la squadra e si era detto pronto all’addio. Le trattative tra Rich Paul e i Sixers stanno ora andando dal verso opposto, e il giocatore sembra sempre più intenzionato a rimanere a Phila per almeno un altro anno.

Subito dopo la sconfitta in Gara 7 contro gli Hawks, l’australiano aveva richiesto la trade al front office. Anche Rivers ed Embiid avevano rilasciato delle dichiarazioni che facevano intendere un addio di Simmons. Morey ha però detto che i Sixers non erano interessati a muoversi sul mercato alla fine della scorsa stagione, e che lo faranno solo se avranno la possibilità di far arrivare a Phila un giocatore da titolo.

Per tutta la offseason si erano susseguite voci di possibili scambi che vedevano coinvolto Simmons. Le trattative non sono andate in porto, con i Sixers che non sono mai riusciti a ottenere in cambio una stella da affiancare a Embiid. Trattative che dovrebbero continuare anche con il ritorno di Simmons, ma Morey e il front office sperano di convincerlo a rimanere a lungo a Phila. Nel 2019 ha firmato un rinnovo da 169,65 milioni in cinque anni, e nella stagione 2021/22 percepirà 32 milioni.

