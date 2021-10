NBA, operazione in arrivo per Talen Horton-Tucker

Dopo le quattro sconfitte in Preseason contro Nets, Warriors e Suns (affrontati due volte), non arrivano buone notizie in casa Los Angeles Lakers. Talen Horton-Tucker ha infatti rimediato una lesione al legamento del pollice destro, e dovrà sottoporsi a un intervento. Dopo l’infortunio di Trevor Ariza, che resterà fuori due mesi per l’operazione alla caviglia, si allunga la lista dei gialloviola fermi ai box. Ha riportato per primo la notizia Shams Charania, insider NBA per The Athletic e Stadium.

Lakers guard Talen Horton-Tucker has a torn ligament in his right thumb and will undergo surgery, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 11, 2021

THT aveva saltato la partita di preseason contro i Suns per infortunio, ma era difficile prevedere uno stop così importante. Non sappiamo ancora i tempi di recupero, ma sicuramente i Lakers hanno perso un pezzo importantissimo per l’inizio di stagione. Nei piani di coach Vogel, Horton-Tucker sarebbe dovuto partire dalla panchina giocando però molti minuti. THT quest’anno condividerà il backcourt con i nuovi arrivati Russell Wesbrook, Wayne Ellington e Rajon Rondo, oltre che Nunn e Malik Monk. E dopo l’addio di Caldwell-Pope aveva sicuramente la possibilità di continuare a mettersi in luce incanalando ottime prestazioni.

Nella scorsa stagione Talen Horton-Tucker aveva giocato 65 partite di cui quattro da titolare, viaggiando a 9 punti, 2.8 assist e 2.6 rimbalzi di media a partita e tirando con il 45.8% dal campo. E, ancora più importante, THT è ancora giovanissimo. Dopo un solo anno al college di Iowa State e una stagione da rookie di transizione l’anno scorso ha mostrato tutti i suoi progressi, e siamo sicuri che potrà confermarsi e migliorarsi. I Los Angeles Lakers inizieranno la stagione contro i Warriors in casa il prossimo 21 aprile, e dopo la debacle dello scorso anno contro i Suns tenteranno di rifarsi e andare di nuovo alle Finals.

Leggi anche:

NBA, c’è la svolta: Ben Simmons rimarrà ai Sixers?

NBA, Westbrook chiede tempo: “Inutile fasciarsi la testa ora”

Lakers al palo, Vogel predica calma: “Naturale adattamento”