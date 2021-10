Luka Doncic e Dirk Nowitzki si godono il Sunday Night Football

Preseason agli sgoccioli e tra poco più di una settimana è tempo di Opening Night anche in NBA. Luka Doncic ha approfittato dell’assenza di partite per una domenica in compagnia di Dirk Nowitzki. I due sono stati pizzicati sugli spalti dell’ AT&T Stadium di Dallas in occasione della sfida tra Cowboys e Giants nella Week 5 NFL. Successo per i padroni di casa 44-20.

Leggi anche:

LeBron James giocherà le ultime due partite di preseason NBA

NBA, Westrbrook chiede tempo: “Inutile fasciarsi la testa ora”

NBA Preseason: San Antonio e Chicago vincenti in volata, Suns e Bucks in scioltezza