NBA, LeBron James giocherà le ultime due partite di preseason

I Los Angeles Lakers hanno nuovamente ceduto in preseason NBA, stavolta contro i Phoenix Suns. La compagine allenata da Frank Vogel ha perso nella notte con il punteggio di 123-94, registrando un record di 0-4 in questo precampionato. Nulla di cui preoccuparsi – come confermato dallo stesso Russell Westbrook – poiché i losangelini stanno vivendo questo inizio di stagione come una ricerca della miglior condizione possibile.

Nel frattempo, LeBron James sembra essere intenzionato a tornare in campo nelle ultime due partite in programma in questa settimana, ossia contro Golden State Warriors e Sacramento Kings. Il nativo di Akron ha effettuato solo una presenza contro Golden State durante la settimana scorsa, per poi rimanere ai box e continuare le sue normali sedute d’allenamento quotidiane.

James ha recentemente affermato che si preoccupa più dell’allenamento che della preseason a questo punto della sua carriera, sostenendo inoltre di non aver niente da imparare da queste partite. La verità è che i Lakers hanno bisogno di costruire la loro alchimia di squadra il più velocemente possibile, altrimenti sarà un approccio di regular season davvero complicato.

