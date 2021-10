La NBA vuole portare i Dallas Mavericks in Europa: le ipotesi

A causa della pandemia, la NBA la scorsa stagione non ha organizzato alcun touchpoint con i tifosi europei e verosimilmente non lo farà nemmeno questa stagione. Dovremo aspettare per vedere una nuova partita di regular season a Parigi, ma nel frattempo le franchigie stanno già iniziando – secondo Marc Stein – a capire come organizzare qualche partita pre-campionato all’estero.

Il giornalista del New York Times ha riportato una forte voce su una tournée in Giappone per i Golden State Warriors durante la preseason NBA 2022. Gli Warriors sono sponsorizzati da Rakuten, una società giapponese. Ecco perché l’ipotesi sembra avere basi solide.

Per quanto riguarda i Dallas Mavericks, Stein ha indicato come la franchigia abbia già dato il suo consenso per un viaggio in Europa per giocare dove Luka Doncic è particolarmente popolare: in Slovenia e Madrid. Anche in questo caso si parlerebbe di partite di preseason e non di regular season. Per quest’ultima dovremo attendere Parigi 2023.

The Warriors are tentatively scheduled to make a preseason trip to Japan next season, sources say, and Dallas remains intent on playing exhibition games at Real Madrid and in Slovenia as soon as it's permissible.

