NBA Lane, Devin Booker parla del tributo a Kobe

Con la pubblicazione del corto NBA Lane, la lega ha ufficialmente iniziato le celebrazioni per la 75esima stagione. In teoria, quella in arrivo sarebbe la 76esima, ma la NBA ha voluto rinviare i festeggiamenti di un anno per avere meno restrizioni. Nel video celebrativo della storia della National Basketball Association hanno partecipato moltissime stelle della lega, da LeBron James a Kareem Abdul-Jabbar, passando per Magic Johnson e Kevin Durant e concludendo simbolicamente con Bill Russell. Ma il momento più toccante è stato sicuramente il tributo di Devin Booker a Kobe.

Nello spezzone, sicuramente molto sentito, Devin Booker si ferma davanti al murales che ritrae Kobe Bryant e la frase “Be legendary”, omaggiandolo. La frase ha un significato speciale per DBook: Kobe gliela lasciò come dedica nel suo anno da rookie, e da allora è stata un punto fermo della sua vita. La scena, toccante anche per la frase “Certe cose sono più grandi della pallacanestro” pronunciata da Michael B. Jordan, non è stata certamente recitata da Booker a cuor leggero. La stella dei Suns ha detto che è stato grato per l’opportunità, e aveva chiesto anche consiglio a Vanessa Bryant prima del ciac:

“Sono ancora emozionato: sono onorato di averne fatto parte con un ruolo così speciale. Non volevo essere frainteso, il mio scopo era far vedere quanto sia ancora presente e quanto io lo rispetti. Sono fiero per come è andata. Senza dire niente, e allo stesso tempo riuscendo a omaggiarlo. È stata una scelta scontata per me. Prima di registrarlo ne ho parlato con Vanessa Bryant, e lei mi ha appoggiato al 100%, e questo mi ha fatto sentire ancora più tranquillo nel farlo. È andata bene”

