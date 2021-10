NBA, dopo 930 giorni Danny Green riceverà l’anello dai Raptors: ecco la data

Mai come in questo caso, la frase “Meglio tardi che mai” assume tutti i connotati della realtà. Perchè dopo 930 giorni, finalmente, Danny Green riceverà il suo anello di Campione NBA 2019, da parte dei Toronto Raptors. La cerimonia di premiazione dovrebbe tenersi (visti i precedenti, il condizionale è d’obbligo) il prossimo 28 dicembre, quando i Raptors ospiteranno alla Scotiabank Arena di Toronto, i Philadelphia 76ers.

La partita non segnerà il primo scontro tra i Raptors e Green, che si sono già affrontati nella bolla di Orlando, ma si tratterà della prima occasione buona per rendere omaggio all’ex campione in territorio canadese. Toronto infatti, ha rimesso piede sul parquet di casa, 18 mesi dopo l’ultima volta, ieri sera, proprio contro i Sixers ma alla partita non era ammesso il pubblico. E quindi, calendario alla mano, si è optato per il fatidico 28 dicembre.

Una sorta di D-Day dove la “D” sta per Danny, che 930 giorni dopo il trionfo sui Golden State Warriors, riceverà il suo anello.

