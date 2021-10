NBA, i Los Angeles Lakers potrebbero ritirare la maglia di Pau Gasol

Pau Gasol, dopo aver annunciato oggi il suo ritiro dalla pallacanestro professionistica, nel futuro prossimo potrebbe essere insignito di un’onorificenza di primissimo lustro da parte del mondo NBA. Come riportato da Shams Charania infatti, i Los Angeles Lakers, franchigia per la quale il catalano ha giocato dal 2007 al 2014 vincendo due titoli NBA, avrebbero deciso di ritirare per sempre la maglia numero 16 dal proprio roster.

L’ormai ex giocatore del Barcellona, trasferitosi in Spagna nel 2020 per giocare la sua ultima stagione nella squadra in cui è cresciuto, sarà quindi con ogni probabilità protagonista di una sontuosa serata di celebrazione che si terrà allo Staples Center, nel corso della quale il suo storico numero di maglia verrà issato sino alle volte del palazzetto.

Giocatori Lakers con maglia ritirata: chi sono

Sino ad ora, solo dieci giocatori appartenuti alla feconda storia dei Lakers hanno potuto vantare tale riconoscimento:

Kobe Bryant (8 e 24)

Wilt Chamberlain (13)

Elgin Baylor (22)

Gail Goodrich (25)

Magic Johnson (32)

Kareem-Abdul Jabbar (33)

Shaquille O’Neal (34)

James Worthy (42)

Jerry West (44)

Jamaal Wilkes (52)

