Seconda giornata di preaseson NBA dove, nella notte, sono scese in campo 18 squadre: vittorie all’ultimo respiro per i Boston Celtics e per i Clippers, mentre gli Heat e i Golden State Warriors travolgono rispettivamente Atlanta e Portland. Bene Toronto, Minnesota e Charlotte, mentre cadono gli Utah Jazz e i Suns.

Philadelphia 76 – Toronto Raptors 107-123

Partita dominata in lungo e largo dai canadesi dove brilla la stella di OG Anunoby, autore di una prestazione da 21 punti, mentre dalla panchina Justin Champagnie mette a referto 17 punti, 10 rimbalzi e tre assist. In casa Phila Andre Drummond (19 punti, 14 rimbalzi e tre assist) prova a tenere a galla la squadra, aiutato anche da Seth Curry e dal subentrante Isaiah Joe: solo nell’ultimo quarto i 76ers riescono a portarsi e chiudere in vantaggio, troppo tardi per poter risolvere la partita.

Orlando Magic – Boston Celtics 97-98

Partita tiratissima quella tra Orlando e Boston, con i padroni di casa che riescono a guadagnarsi la vittoria solo nell’ultimo quarto: mattatori della serata Jaylen Brown e Jason Tatum, autori rispettivamente di 25 e 18 punti, mentre Denis Schroder dalla panchina mette a referto sei punti, tre rimbalzi e quattro assist. Tra le fila di Orlando bene i subentranti, dove Mortiz Wagner e Cole Anthony segnano 16 punti a testa, mentre Mo Bamba si porta a casa una prestazione da 13 punti e 10 rimbalzi.

New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 114-117

Orfani di Zion Williamson i Pelicans cadono contro Minnie, complice soprattutto il secondo quarto dove vanno sotto di ben 23 punti. NOA riesce a ridurre il parziale grazie ai 14 punti di Brandon Ingram ma, soprattutto, grazie al contributo dalla panchina di Trey Murphy III (21 punti e sei rimbalzi) e Nickeil Alexander-Walker, autore di 22 punti. Uno sforzo che, però, non ribalterà il risultato, visto che i Twolves si aggrappano ai 19 punti di D’Angelo Russell e ai 15 punti e sette rimbalzi di Karl Anthony Towns.