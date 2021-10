Il Rucker Park è stato rinnovato e cambia volto: le foto

Julius “Dr. J” Erving era tra le numerose leggende del basket che si sono presentate sabato pomeriggio per il taglio del nastro e la riapertura del Greg Marius Court, meglio conosciuto come Holcombe Rucker Park di Harlem. La NBPA, infatti, ha collaborato con il dipartimento dei parchi cittadini per la sua totale ristrutturazione. Diverse le aree di intervento: la pavimentazione del campo è stata livellata e ridipinta, i canestri sono stati sostituiti, le gradinate rifatte ed è stato inserito un tabellone segnapunti all’avanguardia. È comparso anche un nuovissimo murale fornito dal rapper e nativo di Harlem A$AP Ferg.

Erving – durante la presentazione del “nuovo” playground – ha riferito che il Rucker deve rimanere il luogo in cui nasce lo stile della NBA:

Presente anche il collega Hall of Famer, Nate “Tiny” Archibald:

The legendary Dr. J makes an appearance at the legendary #RuckerPark in #Harlem #NYC as the NBA Players Assoc salutes the basketball legends and the history of the park. #JuliusIrving pic.twitter.com/dRCWev5pAb

— Dean Meminger (@DeanMeminger) October 9, 2021