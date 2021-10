NBA, Doc Rivers vede problemi nei suoi Philadelphia 76ers

Dopo la brutta prestazione andata in scena nella serata di ieri contro i Toronto Raptors (sconfitta per 123-107), Doc Rivers sembra essere preoccupato. Non tanto per il risultato – poiché maturato specialmente per la mancanza di Embiid e Harris sul parquet – ma per quanto visto in termini di qualità del gioco. Il coach di Phila sembra aver individuato diversi problemi:

“Ho visto diversi problemi. In primo luogo, penso alla condizione fisica. Penso che loro fossero più in forma di noi. Questa è la prima cosa che ho visto. Poi, la transizione difensiva non è andata bene: ci battevamo ogni qual volta ne avevano la possibilità. Molti di questi problemi possono essere dovuti al diverso livello di preparazione e alla condizione fisica. Ma molto è dovuto anche alla nostra mancanza di disciplina, della voglia di tornare in difesa e stare davanti al tuo attaccante.”

I giocatori di Philly non solo hanno sofferto nell’intensità del gioco, ma anche a rimbalzo: 40 vs 57 il computo finale in questa speciale statistica per la squadra di Rivers.

“Guardo il nostro roster e sono preoccupato per la fisicità dei miei ragazzi. Joel (Embiid) e Tobias (Harris) non giocavano oggi, ma poi non abbiamo altri giocatori di stazza in ruoli importanti. I Raptors invece sono lunghi e atletici in quasi tutte le posizioni del campo. Questo è un problema.”

In attesa di capire cosa farà Ben Simmons. Un intrigo troppo importante che la franchigia deve assolutamente risolvere in tempi brevi.

