Alex Antetokounmpo vicino alla firma con una squadra NBA

Per un po’ si è creduto che Alex Antetokounmpo sarebbe stato firmato dai Milwaukee Bucks, ma alla fine il più giovane dei fratelli Antetokounmpo non sembra destinato all’interno del roster degli attuali campioni NBA. Niente però è perduto, poiché secondo i media greci, Alex sarebbe vicino a firmare un contratto con i Toronto Raptors. Ad onor del vero non si conoscono i dettagli del contratto, ma si può immaginare che sarà un non garantito e che dovrà quindi giocarsi un posto in roster durante il prossimo training camp.

Antetokounmpo sarebbe il 20esimo giocatore nel roster dei Raptors, includendo i due giocatori con un two-way contract. In questo momento, i canadesi hanno 6 giocatori con un contratto non garantito, mentre il greco dovrebbe essere il 7°. Ricordiamo che il quarto fratello Antetokounmpo aveva deciso di lasciare gli Stati Uniti alla fine del suo percorso liceale per firmare in Spagna a Murcia, dove giocava per la squadra delle riserve.

Recentemente il giocatore è stato testato anche dai Sacramento Kings e dagli Indiana Pacers, ma il fratello del più famoso Giannis è comunque uscito “Undrafted” dal Draft 2021.

