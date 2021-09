NBA, Giannis Antetokounmpo parla del suo rapporto con la Grecia

Negli ultimi giorni Giannis Antetokounmpo è tornato in Grecia per accompagnare sua madre e il suo fratello più giovane alla cerimonia di ottenimento della cittadinanza Greca.

Giannis è stato, assieme a sua madre Veronica e suo fratello Alex, ospite nella residenza ufficiale del Primo Ministro Kyriakos Mitsotakis per la cerimonia tenutasi nella giornata di ieri. Qui l’ultimo MVP delle Finals ha potuto parlare di ciò che significa la Grecia per lui e per la sua famiglia.

“Ci siamo sempre sentiti greci, ma adesso anche la mia famiglia ha la certificazione ufficiale che lo prova, e siamo molto felici per questo motivo. Sia mia madre che Alex sono cittadini greci adesso.”

La star dei Milwaukee Bucks è nata ad Atene mentre i suoi genitori sono nati in Nigeria e hanno presto emigrato verso il paese. Giannis Antetokounmpo in particolare, è diventato cittadino greco nel 2013, nazionalità con cui è entrato in NBA, selezionato con la pick #15 quell’anno.

Il viaggio fatto da Giannis in Grecia, è il secondo fatto negli ultimi due mesi. Ad Agosto infatti, Antetokounmpo è tornato nel suo paese natale con l’anello e il trofeo NBA per festeggiare la vittoria dei suoi Bucks dopo 50 anni di digiuno.

Leggi anche:

NBA, Pascal Siakam vuole ancora i Toronto Raptors

NBA, Isaiah Thomas si allenerà in prova con Golden State

Tutte le notizie di mercato