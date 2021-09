NBA, ecco la richiesta dei Rockets per scambiare John Wall

Sembra ormai certa la separazione in arrivo tra gli Houston Rockets e il cinque volte All-Star John Wall, anche se non è ancora stata scelta la modalità. I Rockets sono ormai entrati in uno status di ricostruzione, e proprio per questo motivo vorrebbero liberarsi di un contratto pesante e di un giocatore di esperienza come Wall, per fare spazio a Kevin Porter Jr nel ruolo di point guard titolare.

Per questo motivo, il GM Rafael Stone non è intenzionato a ricevere in cambio giocatori da contratti lunghi e pesanti come quello di Wall, soprattutto in caso di scadenza oltre il 2023, data in cui l’accordo dell’ex Washington scadrebbe. L’obiettivo è quello di arrivare al termine del contratto da rookie di Jalen Green con la possibilità di offrirgli un cospicuo rinnovo e al contempo di essere presenti in Free Agency.

Se da una parte, si sta pensando a un possibile buyout per John Wall, dall’altra alcuni analisti hanno pensato a un possibile scambio che coinvolga i Los Angeles Clippers, e in particolare, Luke Kennard.

“Credo che l’unico problema sia il fatto che il contratto di Kennard abbia una durata di 4 anni, non importa che abbia una team option, è comunque un contatto lungo che entra nei bilanci della squadra. I Rockets vogliono costruire la squadra intorno a Jalen Green e hanno bisogno di poter essere aggressivi nell’Estate del 2023, cosa difficile con 15 milioni occupati da Kennard.”

Queste le parole di Zach Lower e MacMahon al podcast The Lowe Post, riguardo uno scambio che avrebbe dato ai Clippers anche una buona point guard da schierare in quintetto.

