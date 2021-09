Mercato NBA, Devontae Cacok si aggrega al roster dei Brooklyn Nets

Secondo le indiscrezioni raccolte da Shams Charania, noto giornalista in forza alla redazione di The Athletic, i Brooklyn Nets hanno raggiunto un accordo con Devontae Cacok, ala vantiquattrenne da UNCW University con un passato ai margini del roster dei Los Angeles Lakers.

Il ragazzo, invitato ufficialmente al training camp della franchigia newyorkese, ha sottoscritto un contratto provvisorio di natura decadale, con il buon auspicio di riuscire a guadagnarsi un two-way contract.

Former Lakers forward Devontae Cacok will sign with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 6-foot-7 forward will go to training camp and compete for an open two-way spot.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 17, 2021