NBA, JaVale McGee: “L’esperienza ai Lakers è stata la migliore della mia carriera”

JaVale McGee, tre volte campione NBA con le maglie di Warriors e Lakers, ha parlato orgogliosamente delle proprie esperienze iridate, affermando di aver gradito, da un punto di vista personalmente tecnico, la parentesi gialloviola più ancora dei suoi trascorsi nella Bay Area.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dal centro statunitense al microfono di Shannon Sharpe:

“Ho avuto l’opportunità di giocare e di vincere con due franchigie di livello assoluto, togliendomi parecchie soddisfazioni. Nonostante abbia conseguito due titoli ad Oakland, non mi sono mai sentito realmente importante dal punto di vista tecnico per i Golden State Warriors. Onestamente, il livello di quel roster è sempre stato altissimo ed avrebbe limitato i minuti di qualunque altro lungo. Tuttavia, in quanto giocatore professionista ed orgoglioso, non nascondo la mia frustrazione. Al contrario, l’esperienza ai Lakers è stata la migliore della mia carriera. Sono stato anche titolare nel corso del primo anno ed i compagni mi consideravano un profilo di spessore. Sentirsi parte del progetto aiuta il singolo a giocare meglio e permette alle statistiche personali di lievitare. Facendo esclusivamente riferimento alle stelle con le quali ho avuto il piacere di condividere il parquet, garantisco a tutti la regale unicità di LeBron James; è impossibile chiedere di meglio dal punto di vista tecnico, comportamentale ed attitudinale”.