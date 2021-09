Mercato NBA, Jahlil Okafor firma con gli Atlanta Hawks

Spedito nei giorni scorsi dai Detroit Pistons ai Brooklyn Nets nell’affare che ha portato in Michigan DeAndre Jordan (poi finito ai Lakers, ndr), Jahlil Okafor è stato poi tagliato dai newyorchesi poiché non rientrante nel progetto in mente da Steve Nash. Il centro non ha trascorso troppo tempo per trovare una nuova squadra. Come riporta Shams Charania di The Athletic, il giocatore ha firmato un contratto con gli Atlanta Hawks. Tuttavia, si tratta di un non garantito, il che suona come un invito al training camp della compagine della Georgia in cui dovrà guadagnarsi un posto definitivo in squadra.

Con questo acquisto gli Hawks hanno ora 20 giocatori a roster, risultando al completo per il training camp. Tra i 18 contratti standard (i restanti due sono two-way contract, ndr), 4 sono non garantiti, ossia quelli di Timothé Luwawu-Cabarrot, Johnny Hamilton, AJ Lawson e – appunto – Okafor.

L’anno scorso, Jahlil ha collezionato 27 presenze con Detroit, viaggiando con una media di 5.4 punti e 2.4 rimbalzi ad allacciata di scarpa.

Free agent center Jahlil Okafor is signing a non-guaranteed deal with the Atlanta Hawks, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2021

