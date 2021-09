NBA, JaVale McGee svela perché ha firmato con i Phoenix Suns

In questa offseason JaVale McGee ha firmato per i Phoenix Suns. Il centro aveva già visto una possibilità di proseguire la sua carriera NBA in quel di Phoenix, specialmente dopo le Finals andate in scena lo scorso luglio. Difatti, lui stesso ha ammesso che i Suns avevano bisogno di un altro centro come riserva rispetto a DeAndre Ayton, soprattutto quando il giovane lungo andava in difficoltà poiché carico di falli. Queste le sue parole:

“Secondo me i Suns avevano bisogno di un altro centro di riserva, soprattutto quando DeAndre Ayton andava in difficoltà o aveva problemi con i falli. Serviva un altro centro per proteggere l’area e il ferro. Ho visto anche come giocava Chris Paul e come si rapporta con i lunghi. In quel momento ho pensato ‘C’è una grande opportunità per me in quella squadra’.”

Secondo alcuni, i Phoenix Suns non hanno grandi possibilità di ritornare alle NBA Finals. Tuttavia, McGee crede fortemente che la compagine dell’Arizona abbia tracciato una strada chiara:

“Penso che la loro chimica e la loro fiducia crescerà ancora di più, per il semplice motivo che loro sono molto giovani. Hanno un gruppo di ragazzi veramente giovane. Hanno giocato le NBA Finals con giovani talenti ed è una cosa davvero speciale. Ve lo assicuro.”

