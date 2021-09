Eterno Pau Gasol: “Il ritiro? Non ho ancora deciso”

Pau Gasol sembra essere davvero eterno. Quarantuno anni compiuti lo scorso luglio, il catalano ha annunciato ufficialmente il ritiro con la Nazionale, ma deve ancora prendere una decisione riguardo la sua carriera nei club. Queste le sue parole rilasciate a Marca:

“Sto ancora pensando se continuare o meno. Non sarà una decisione facile da prendere e quando avrò deciso vi dirò tutto. Sono un professionista da 23 anni, devo sempre capire i fattori in gioco per prendere una decisione definitiva e poterla comunicare. Sta a me e alla mia famiglia decidere, pratico questo sport che amo da tanti anni ed è stato ed è una parte insostituibile della mia vita. Mi sono preso un po’ di tempo dopo Tokyo per riflettere e disconnettermi dal gioco. Se continuerò a giocare corro dei rischi perché stresserò più del dovuto il mio corpo, quindi devo valutare i pro e i contro. La stabilità è qualcosa che non conosciamo nella mia famiglia. Ci sono giorni in cui ho voglia di tornare ad allenarmi e ci sono giorni in cui non è così facile”