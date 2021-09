NBA, Isaiah Thomas si allenerà in prova con Golden State

Nonostante i media russi considerassero la trattativa tra Isaiah Thomas ed il CSKA Mosca ormai prossima alla realizzazione, l’ex giocatore dei Boston Celtics ha negato categoricamente nelle scorse ore di voler intraprendere una qualsiasi avventura cestistica in Europa.

A questo riguardo, come appreso dalle indiscrezioni raccolte da Mike Scotto, Thomas sosterrà un allenamento di prova con i Golden State Warriors nel corso della prossima settimana. Non si tratta del primo “provino” della presente offseason per lui, dal momento che la guardia ha già affrontato tale forma di selezione su invito dei Los Angeles Lakers e dei Dallas Mavericks.

Il nativo di Tacoma, dopo due partite giocate con la maglia della Nazionale Americana nell’ambito delle qualificazioni ai prossimi Campionati Americani, firmò un contratto decadale con i New Orleans Pelicans. Il due volte All-Star, nelle uniche tre partite disputate con la franchigia della Louisiana, ha comunque saputo mantenere una dignitosa media di 7.7 punti, 1.3 rimbalzi e 1.7 assist, tirando con il 33% dal campo.

Dal canto suo, Golden State, attivissima sul mercato dei free agent per completare acutamente il roster, ha esaminato nelle ultime ore le capacità di Ryan Arcidiacono e Darren Collison, senza tuttavia far trapelare alcune informazioni decisive a riguardo di una loro potenziale assunzione.

