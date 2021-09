NBA, i Grizzlies tagliano Marc Gasol

Era nell’aria sin dal suo arrivo – temporaneo – ai Memphis Grizzlies: Marc Gasol è stato ufficialmente tagliato dalla franchigia che lo ha reso grande in NBA. La sua carriera nella lega americana sembra definitivamente giunta al capolinea. Il suo futuro infatti sembra abbastanza segnato, col ritorno in Spagna praticamente già certo.

The @memgrizz today announced the team waived Marc Gasol. Press release below. pic.twitter.com/HAgsu1HYBA

— Grizzlies PR (@GrizzliesPR) September 15, 2021