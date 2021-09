NBA, LiAngelo Ball potrebbe firmare con i Charlotte Hornets

Manca solo lui e presto potremmo vedere i tre fratelli della famiglia Ball riuniti in NBA.

Di fatto, con Lonzo Ball ai Chicago Bulls e LaMelo con i Charlotte Hornets, LiAngelo Ball dovrebbe trovare una squadra con cui firmare per cominciare l’avventura in NBA.

Fortunatamente per lui, alcune possibilità gli si sono già presentate. In primis quella degli Hornets, squadra con la quale ha partecipato alla summer league registrando una media di 9.6 punti, 2 rimbalzi e 1.6 palle rubate a partita.

Di fatto, secondo quanto riportato da Shams Charania, LiAngelo Ball potrebbe essere vicino a firmare un contratto con la franchigia di Michael Jordan:

“Sì, il suo futuro potrebbe essere a Charlotte nel campo di allenamento. Nel complesso, penso che sarà un test per vedere se ci sarà una squadra che vorrà firmare un contratto con lui”.

Poi ha continuato:

“Forse vedrai Charlotte. . . sembra uno che probabilmente firmerà un contratto Exhibit 10, va con una squadra e poi passa l’anno in G League”.

Se così fosse, per LiAngelo significherebbe fare esperienza lontano dalla NBA per poi tornare con una testa e capacità molto diverse in grado di dare forte sostegno alla squadra.

Presto sapremo il futuro del giocatore, nel frattempo potranno parlare i risultati sul campo.

