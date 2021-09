NBA, Lillard non lascerà i Blazers: “Questa è la mia città”

Per molto tempo si è parlato di un possibile addio tra Damian Lillard e i Portland Trail Blazers.

Complice un mercato estivo parecchio intenso che ha visto cambiare ancora una volta gli equilibri della lega, inizialmente si pensava che il 31enne avrebbe lasciato la franchigia per andare a giocare in una squadra più competitiva, in grado di garantirgli la possibilità di arrivare fino in fondo ai Playoff.

Alla fine, nulla di tutto ciò è accaduto e, anzi, Lillard ha giurato amore per la sua città: quella che lo ha riconosciuto e sostenuto durante la sua carriera. Nel corso degli anni la dirigenza Blazers ha provato, con discreti successi, a costruire un roster vincente attorno a Dame. I risultati sperati ancora non si sono presentati e gli anni per vincere un anello diminuiscono. Sarà dunque fondamentale per la dirigenza riuscire a trattenerlo e continuare a migliorare la squadra per soddisfare gli interessi di entrambe le parti.

Nonostante tutto, il giocatore ha affermato di voler rimanere in città per vincere un titolo.

Tramite social, dunque, Lillard ha smentito tutte le voci che lo davano in partenza. Almeno per il momento non si sposta, ma se il titolo non dovesse presentarsi, le possibilità che prima o poi indossi un’altra maglia potrebbero farsi più concrete.

Leggi anche:

NBA, Ben Simmons non ha intenzione di aiutare i Sixers a trovare uno scambio equo

NBA, Magic Johnson: “Jerry Krause distrusse la dinastia dei Bulls di Jordan”

Dennis Rodman critica la NBA moderna: “Tirare da 15 metri non è basket”