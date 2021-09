NBA, Paul Pierce torna a parlare del licenziamento da ESPN: “Non ho fatto niente di scandaloso”

Lo scorso aprile Paul Pierce si è reso protagonista di uno scandalo che lo ha visto mattatore di un video – diventato virale in brevissimo tempo – su Instagram. Il video ritraeva l’ex campione dei Celtics a fumare circondato da spogliarelliste. Una vicenda che aveva creato moltissimo scalpore ai tempi e che aveva portato la rete televisiva ESPN – di cui Pierce era commentatore – a licenziare l’ex cestista.

Pierce, oggi, è tornato a parlare di quel fatto e delle conseguenze

“Avevo comunque chiuso con la ESPN. Non funzionava molto bene. Ci sono molte cose che non si possono dire. E devi parlare di LeBron James tutto il tempo. Non ho fatto nulla di illegale. Mentre alcuni figli di p***** nella Hall of Fame si sono fatti di cocaina. Io cosa ho fatto? Mi stavo solo divertendo. Tutti mi hanno criticato, la metà di voi stronzi magari ha fatto la stessa cosa. Ma lo tenete nascosto e lo fate mentre siete sposati. Io invece sono divorziato. Sono ormai in pensione. Mi sto solo godendo la vita.”

Pierce, insomma, ha deciso di non gettare acqua sul fuoco ma, anzi, ha risposto con lo stile che lo ha sempre caratterizzato. Dicendo quella che è la sua opinione e che per quanto impopolare o assurda lui comunque difende.

Pierce, poi – nel corso dell’intervista rilasciata a Sport Illustrated – ha parlato anche dell’opportunità che aveva avuto di tornare nel mondo del basket, ma con la lavagnetta in mano. Frank Vogel infatti lo aveva contattato per il suo coaching staff negli Orlando Magic ma The Truth aveva rifiutato, preferendo la carriera televisiva.

E ora, dopo mesi fuori, Paul Pierce pare intenzionato a tornare a parlare di basket in TV.

