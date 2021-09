NBA, Ben Simmons non ha intenzione di aiutare i Sixers a trovare uno scambio equo

La situazione spinosa tra Ben Simmons e i Philadelphia 76ers continua a peggiorare giorno dopo giorno, e a diventare sempre più complicata. Mentre i Sixers stanno facendo di tutto per trovare una giusta soluzione che accontenti il giocatore e che porti qualche guadagno alla squadra, Simmons non sembra della stessa idea.

Il training camp dei 76ers inizierà il 28 Settembre, e Ben Simmons non ha alcuna intenzione di presentarsi; la point guard di Philadelphia sembra infatti aver raggiunto il limite, e non ha più alcuna voglia di rimanere nella città dell’Amore Fraterno.

Il problema tra le due parti, è che il valore del giocatore, in questo caso, si è abbassato notevolmente. Solamente un anno fa, all’inizio della stagione, Simmons era andato vicino ad entrare nello scambio con i Rockets nella trattativa per James Harden; in questo momento, nessuna squadra farebbe follie per lui, e Ben non ha alcuna intenzione di aiutare Philly nella trattativa.

Secondo le parole riportate da Brian Windhorst, Simmons sembra aver comunicato alla società che non fa parte dei suoi compiti, aumentare il proprio valore nella trattativa.

“Uno dei messaggi che Ben ha mandato alla società è che non fa parte del suo lavoro aumentare il suo valore negli scambi. Non è una delle sue mansioni e non credo che sia interessato ad entrare in merito alla questione per cambiare questa situazione apparentemente irrisolvibile. L’unica cosa che gli interessa è che il suo contratto gli garantisce 16.5 milioni, metà del suo stipendio, il primo giorno di Ottobre, quindi prima dell’inizio della Regular Season. In questo modo non potrà neanche essere multato dalla società prima dello scambio.”

Le vicende intorno a quello che era considerato uno dei talenti più puri della lega, si sono rapidamente trasformate in una vera e propria soap opera, da cui Philadelphia spera di uscire il prima possibile.

