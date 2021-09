Mercato NBA, i Lakers cercano il loro quindicesimo uomo

Sembra che i Los Angeles Lakers stiano ancora valutando tutte le opzioni sul tavolo per l’ultimo posto garantito nel roster.

La dirigenza ha attualmente 13 giocatori confermati per la prossima stagione, l’ultimo dei quali è stato Rajon Rondo. Con il possibile arrivo di DeAndre Jordan il numero salirebbe a 14, il che significa che rimarrebbe un ultimo posto per firmare un giocatore.

La dirigenza potrebbe anche pensare di non ottenere ora il loro quindicesimo uomo, così facendo può mantenere un posto libero così da ottenere maggiore flessibilità del roster durante tutta la stagione.

In ogni caso, parecchi nomi sono sulla lista gialloviola e solo uno tra questi avrà la possibilità, forse, di giocare tra le stelle della NBA.

Il nome probabilmente più caldo emerso più volte nelle ultime settimane e che interessa non solo ai Lakers ma anche alle avversare Chicago Bulls e Portland Trail Blazers è James Ennis.

Nella scorsa stagione, con la maglia degli Orlando Magic, Ennis ha registrato una media di 8.4 punti, 4 rimbalzi e 1.5 assist per partita. Durante la regular season si è affermato come un giocatore in grado di adattarsi a più situazioni e soprattutto capace di coprire più ruoli sul parquet, una caratteristica che a molte squadre può far comodo.

Questo tipo di versatilità, infatti, è una risorsa fondamentale per allenatore.

Se i Lakers dovessero ottenere la sua firma, sarebbe sicuramente un’aggiunta interessante.

