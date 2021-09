NBA, Malik Monk: “Non vedo l’ora di giocare con AD!”

Ci sono molte aspettative riguardo il ruolo di Malik Monk nella sua nuova squadra, i Los Angeles Lakers. L’ex giocatore degli Hornets ha firmato un annuale al minimo salariale con i gialloviola in questa offseason, lasciando dopo quattro anni Charlotte. Nelle sue prime tre stagioni nella lega aveva fatto fatica a trovare continuità, ma nell’ultima ha davvero svoltato, viaggiando a 11.7 punti a partita. I miglioramenti si sono visti anche nel tiro, dove ha avuto percentuali del 43.4% dal campo e del 40,1% da tre.

Il salto in avanti dell’ultimo anno non è però bastato a spingere la dirigenza degli Hornets a offrirgli un rinnovo contrattuale, vista la presenza a roster di LaMelo Ball e del rookie James Bouknight. Monk si è così ritrovato free agent, e ha accettato l’offerta arrivata dai Lakers. Ai gialloviola troverà alcuni dei migliori giocatori dell’ultimo decennio: LeBron James, Anthony Davis e il nuovo arrivato Russell Westbrook.

Malik Monk ha detto di essere eccitato per la possibilità di giocare con tre stelle di questo livello, che lo aiuteranno anche in attacco a migliorarsi e aumentare la propria produzione offensiva. Lo scoring è sempre stato il punto forte del bagaglio tecnico dell’ex Charlotte Hornets. E la presenza in campo di LeBron, AD e Russ lo aiuteranno a farsi trovare più libero dalle attenzioni della difesa. Monk ha parlato anche dell’emozione di poter giocare con un giocatore come Anthony Davis:

“È un lungo che può giocare da guardia, e può difendere dall’uno al cinque. E quindi, quando non ci sarà in campo LeBron ci sarà comunque AD. AD è uno dei pezzi più importanti della squadra, cosa non è in grado di fare? Non vedo l’ora di poterci giocare, sono molto eccitato”

Monk ha giocato al college a Kentucky, come lo stesso Anthony Davis, e ha parlato di come questa connessione possa influenzare il loro rapporto:

“Tutti quelli che hanno giocato a Kentucky si conoscono, o almeno sono tornati a scuola quando ero io studente per giocare con noi e parlarci, quindi già ci conosciamo tutti un po'”

