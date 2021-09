Mercato NBA, i Cavs continuano a cercare la trade per Ben Simmons

La trade per Ben Simmons è stato il caso mediatico al centro di questa estate NBA. Dalla volontà di franchigia di scambiarlo, alla richiesta del giocatore di essere ceduto, è quasi certo che Simmons non giocherà a Philadelphia l’anno prossimo. Ma c’è una domanda che non ha ancora trovato risposta: chi arriverà a prendere via trade l’australiano, viste anche le richieste molto alte della dirigenza dei Sixers? Secondo Marc Stein, giornalista NBA ex The New York Times e ora per Substack, i Cleveland Cavaliers sono tra le squadre più interessate:

“Delle fonti nella lega riportano che Cleveland continua a far parte della competizione per prendere via trade Ben Simmons dai Sixers”

Anche altre squadre sono state accostate a Philadelphia durante questa offseason, ma le richieste per il giocatore hanno allontanato ogni possibilità di scambio. I Kings ad esempio non hanno voluto rinunciare a De’Aaron Fox e Tyrese Haliburton, e così anche Minnesota ha rifiutato di inserire nello scambio uno tra Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards e D’Angelo Russell. All’inizio dell’offseason i Golden State Warriors avevano rifiutato una trade che vedeva coinvolti Wiggins, James Wiseman e quattro prime scelte.

I Cleveland Cavaliers potrebbero inserire nello scambio Darius Garland, in modo da portare a Philadelphia un playmaker con un buon tiro dal perimetro. Nell’ultima stagione Garland ha viaggiato a 17.4 punti e 6.1 assist di media a partita, tirando con il 39.5% da tre con 4.9 tentativi a partita. Ma, certamente, passare da Simmons a Garland sarebbe un downgrade per una squadra che punta – o dovrebbe puntare – al titolo. E non è detto che i Cavs vogliano scambiarlo.

Sono invece due i giocatori pronti a lasciare Cleveland se coinvolti in una buona trade: Collin Sexton e Kevin Love. Il primo è migliorato nell’ultima stagione, ma è in scadenza e i Cavs non sembrano intenzionati a rinnovarlo. Il secondo potrebbe pareggiare il contratto di Simmons, ma difficilmente i Sixers vorrebbero accollarsi uno stipendio così pesante. Cleveland potrebbe però rendere l’offerta più allettante aggiungendo scelte al primo giro. Lo scambio tra Sixers e Cavs rimane quindi una possibilità, ma sono tanti i punti interrogativi.

