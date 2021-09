Mercato NBA, i Lakers vogliono DeAndre Jordan: la situazione

Finalmente anche il mistero intorno a DeAndre Jordan sembra si stia risolvendo. Dopo essere stato scambiato solo qualche ora fa dai Brooklyn Nets in direzione Detroit, ora il giocatore starebbe lavorando al buyout proprio con i Pistons. La franchigia con sede in Michigan, chiaramente, non ha alcuna intenzione di trattenere il giocatore in roster poiché interessati a ringiovanire la rosa essendo in pieno processo di ricostruzione interna. E il lungo ha voglia di unirsi ad una contender per avere l’occasione di conquistare il tanto desiderato titolo NBA.

Ecco perché i principali media americani danno i Los Angeles Lakers come i grandi favoriti per la firma del giocatore, una volta che sarà libero sul mercato. I gialloviola offriranno un minimo salariale per (ri)portare Jordan in California e rinforzare un pacchetto lunghi che attualmente comprende Anthony Davis e Dwight Howard. In tal caso si tratterebbe dell’ennesimo colpo d’esperienza per i Lakers, i quali in questa offseason hanno già dato il benvenuto a Russell Westbrook, Trevor Ariza, Howard e Carmelo Anthony. L’arrivo di DeAndre andrebbe nella stessa direzione di quanto già visto poche settimane fa.

Again, Pistons plan is to negotiate a contract buyout with the DeAndre Jordan and allow him to become a free agent, sources tell ESPN. In that scenario, the Lakers will be a serious contender, sources tell ESPN. https://t.co/WjbY2ch41h — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 3, 2021

